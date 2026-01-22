Il Napoli piomba su Giovane: blitz dopo l’addio di Lang
Il Napoli prova a dare una scossa al mercato e all’impasse dell’attacco: virata decisa su Giovane Santana do Nascimento, per il mondo del calcio semplicemente Giovane, attaccante brasiliano del Verona che, come Neres e prima ancora Careca, è nato nello Stato di San Paolo. Buon sangue non mente: si dice così, no? Ma Giovane è di nome e di fatto, certamente interessante ma sicuramente da misurare su palchi più prestigiosi come possono essere il Maradona e la Champions in prospettiva: 22 anni compiuti il 24 novembre, appena le prime scene in Italia in questa stagione dopo gli esordi in Brasile con il Corinthians, e un patrimonio complessivo di 23 presenze tra campionato (21) e Coppa Italia, con 3 gol e 4 assist. Tutti in Serie A. Il ds Manna lo guarda da un po’ e ne apprezza la capacità di ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo, ma a dirla bene Giovane ha strappato svariati consensi all’esordio con l’Hellas: tecnico, rapido, sfrontato, fantasia. Non una mira eccellente, come certificano anche i numeri in zona gol, ma buonissima stoffa su cui ricamare cifre più importanti. L’idea di portarlo subito a Napoli c’è, ma i limiti del mercato a saldo zero impongono il solito principio di creare lo spazio necessario a inserire un nuovo arrivo: il Verona ha intenzione di cederlo per una ventina di milioni, la concorrenza non manca (Lazio compresa) e dunque bisogna innanzitutto vendere.
Lang saluta il Napoli
Il primo capitolo è ormai concluso: c’è l’accordo con il Galatasaray per il tarsferimento di Lang. L’esterno sinistro olandese concluderà la stagione con Osimhen: l’intesa è sulla base di un prestito con opzione, per una cifra complessiva di 32 milioni di euro (2+30). Ieri, nel corso dei colloqui andati in scena sull’asse con Istanbul, s’era anche parlato di modificare la formula virando verso un prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 28 milioni, ma al di là del tecnicismo sostanziale tra i due club resta l’assunto dell’affare fatto. Lang, dunque, saluta il gruppo per cominciare una nuova avventura, dando il via alle operazioni in entrata. In quest’ottica, il Napoli, infatti, sta valutando anche un esterno. E al di là dei classici profili al vaglio - da Sterling del Chelsea a Maldini junior dell’Atalanta - lo sguardo s’è posato sul marocchino Abdessamad Ezzalzouli detto Abde, 24 anni compiuti a dicembre, ala sinistra del Betis Siviglia che come En-Nesyri ha vissuto la delusione della sconfitta nella finale più incredibile della storia della Coppa d’Africa contro il Senegal. A proposito di En-Nesyri: resta un’opzione per il Napoli così come per la Juve, ma la voglia di chiudere Giovane l’ha ovviamente fatto scivolare più indietro nelle gerarchie azzurre di gradimento.
La torre
Sul fronte Lucca, il secondo candidato illustre a partire, restano in ballo il Nottingham Forest, il Pisa e ora il Bologna, l’ultima italiana in lizza. E a quanto pare è arrivato anche il Siviglia, club con cui in estate andò in scena una lunghissima trattativa per il terzino destro Juanlu Sanchez: potrebbe diventare una pedina di scambio, si vedrà. In uscita, ma in stand-by, ci sono Marianucci e Ambrosino: il primo in prestito alla Cremonese, il secondo al Venezia.