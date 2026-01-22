Lorenzo Lucca e Noa Lang stanno per lasciare il Napoli. Il primo è in procinto di trasferirsi al Nottingham Forest: è fatta per il passaggio dell'attaccante al club di Premier League. L'ex Udinese saluta il Napoli per 2 milioni di euro per il prestito oneroso, il diritto di riscatto è stato fissato a 35 milioni di euro. Arrivato dall'Udinese in estate, ha collezionato solo 2 gol in 23 presenze tra Serie A, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia.