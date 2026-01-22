Lucca e Lang salutano il Napoli: le cifre dei prestiti al Nottingham Forest e al Galatasaray
Lorenzo Lucca e Noa Lang stanno per lasciare il Napoli. Il primo è in procinto di trasferirsi al Nottingham Forest: è fatta per il passaggio dell'attaccante al club di Premier League. L'ex Udinese saluta il Napoli per 2 milioni di euro per il prestito oneroso, il diritto di riscatto è stato fissato a 35 milioni di euro. Arrivato dall'Udinese in estate, ha collezionato solo 2 gol in 23 presenze tra Serie A, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia.
Napoli, Lucca e Lang ai saluti
L'olandese, invece, è in partenza: direzione Turchia. Tutto fatto per il trasferimento al Galatasaray con la formula del prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (30 milioni). L'esterno, acquistato dal Psv, ha collezionato solo un gol in 27 presenze tra tutte le competizioni. Entrambi i giocatori sono pronti a partire per le rispettive nuove avventure già in serata dopo aver salutato i compagni.