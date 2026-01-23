Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
Napoli, ufficiale il prestito di Lucca: l'attaccante presentato dal Nottingham Forest

Il club inglese ha annunciato l'arrivo del centravanti, pronto a iniziare la sua nuova avventura in Premier League: tutti i dettagli
2 min
TagsCalciomercatonapoliLucca

NOTTINGHAM (INGHILTERRA) - Ora è ufficiale: Lorenzo Lucca è un nuovo attaccante del Nottingham Forest, che attraverso i propri canali ne ha annunciato l'arrivo in prestito dal Napoli (con diritto di riscatto a favore degli inglesi).

Lucca ufficiale al Nottingham Forest: il comunicato

"Il Nottingham Forest è lieto di confermare l'ingaggio di Lorenzo Lucca, che arriva in prestito dal Napoli, con il club che detiene un'opzione per rendere permanente l'accordo in estate", si legge nel comunicato del club inglese che poi tesse le lodi del suo nuovo centravanti: "Alto 1,90 m, Lucca è noto per il suo gioco di collegamento e la capacità di dominare i duelli aerei. Unendosi al Forest, l'attaccante lascia la sua patria per la seconda volta, dopo aver trascorso la stagione 2022/23 con l'Ajax. Indosserà la maglia numero 20".

L'attaccante pronto alla nuova avventura in Premier League

Queste invece le parole di Edu Gaspar, Global Head of Football del Nottingham Forest, che sta lottando per la salvezza in Premier League: "Lorenzo è un giocatore che aggiunge qualità specifiche alla nostra squadra e siamo davvero lieti che si sia unito a noi. Avendo giocato ai massimi livelli in diversi paesi, arriva con un buon mix di esperienza e possibilità di continuare a crescere come giocatore".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Napoli

