Il Galatasaray presenta Lang: è ufficiale il trasferimento dal Napoli
ISTANBUL (TURCHIA) - Ora è ufficiale: Noa Lang è un nuovo calciatore del Galatasaray. Ad annunciarlo attraverso i propri canali è stato lo stesso club turcho, che prende il 26enne attaccante olandese dal Napoli in prestito con diritto di riscatto.
Lang ufficiale al Galatasaray: la nota del club turco
"È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Noa Noëll Lang e la sua società SSCN Napoli SPA per la cessione temporanea del giocatore per il periodo rimanente della stagione 2025-2026, con opzione di acquisto non obbligatoria soggetta a richiesta scritta da parte della nostra società - scrive in una nota il Galatasaray -. Di conseguenza, verrà pagata al club del giocatore una commissione netta di trasferimento temporaneo pari a 2.000.000 di euro. Il giocatore riceverà uno stipendio netto garantito di 1.750.000 euro per la stagione 2025-2026".