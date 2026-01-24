Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
Napoli, caccia a un esterno: tutti i nomi sul taccuino di Manna

Napoli, caccia a un esterno: tutti i nomi sul taccuino di Manna

Dopo le partenze di Lang e Lucca il reparto offensivo va rinforzato: il club è alla ricerca di un calciatore in grado di creare superiorità numerica
Davide Palliggiano
3 min
Tagsnapoli

NAPOLI - Tutto scorre, anche il mercato. Anche idee che per un momento sembrano calzare a pennello e che un attimo dopo rischiano già di diventare vecchie, quando entrano in gioco compatibilità, incastri tattici e valutazioni economiche. Sono giorni di riflessione, perché il Napoli - Giovane a parte - prenderà un altro attaccante esterno. Con le partenze di Lucca e Lang, il reparto va rinforzato: serve un giocatore pronto subito, uno che possa dare una mano in un gennaio ancora folle per numero e intensità degli impegni e in un febbraio che non scherza affatto. La lista delle idee è ancora ampia e assortita. C’è sempre Abde Ezzalzouli del Betis, che a Siviglia chiamano semplicemente “Abde”, semplificandosi la vita. Il marocchino, 24 anni, è uno dei punti di forza della squadra di Pellegrini: strappi, dribbling, uno contro uno continuo. Solo un’offerta importante, tra i 20 e i 25 milioni, potrebbe convincere il Betis a privarsene già in questa finestra.

La lista del Napoli

Accanto a lui ci sono profili già accostati in passato e ora nuovamente di moda. Jeremie Boga è uno di questi. Non gioca dal 30 novembre, dalla trasferta persa dal Nizza a Lorient che ha scatenato la rabbia dei tifosi francesi: al rientro in Costa Azzurra lui e Moffi furono aggrediti e da allora Boga non è più sceso in campo. L’ex Atalanta e Sassuolo aspetta di conoscere la sua prossima destinazione, con la sensazione che l’esperienza in Ligue 1 sia ormai arrivata al capolinea. Altro nome che piace e continua a piacere è quello di Jadon Sancho. Giovedì l’ex Borussia Dortmund ha segnato il suo primo gol stagionale con l’Aston Villa, decidendo la gara di Europa League contro il Fenerbahce. In Premier Emery lo sta usando con il contagocce: 11 presenze complessive, solo 2 da titolare. Proprio per questo il prestito dal Manchester United potrebbe interrompersi in anticipo. Nell’elenco c’è anche Daniel Maldini dell’Atalanta, profilo più ibrido, capace di muoversi tra fascia e zona centrale. E non è escluso che possa entrarci pure Armand Laurienté, il francese del Sassuolo che ha nel dribbling e nella velocità i suoi punti di forza. Per ora non c’è stato un contatto diretto con il club emiliano, ma resta un’idea concreta per rinforzare un reparto che ha bisogno di estro e di creare superiorità negli ultimi trenta metri. Un elenco che si aggiorna e che può ridursi con il passare dei giorni, ma dal quale uscirà il nuovo esterno del Napoli per il resto della stagione. Molto dipenderà anche da Conte: dal sistema di gioco che vorrà utilizzare quando tornerà anche Anguissa, dagli infortunati, dai recuperi. Perché nel mercato tutto scorre davvero. E quello che oggi è solo un’idea, domani può già diventare una pista calda.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Napoli

Ufficiale Lang al GalatasarayUfficiale il prestito di Lucca

