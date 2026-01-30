Roma e Napoli, è duello di mercato per Sulemana: ecco chi la può spuntare

NAPOLI - Pure stavolta Lookman è nel destino del Napoli, ma non direttamente. Proprio lui, Ademola, l'attaccante che tanto piaceva la scorsa estate e che mai era uscito dai radar, potrebbe indirizzare le mosse del ds Manna per l'esterno offensivo da regalare a Conte. Al suo futuro è strettamente legato quello di Kamaldeen Sulemana, anni 23, esterno ghanese sempre di proprietà dell' Atalanta che è il nome nuovo per l'attacco del Napoli. Un profilo che piace, un giocatore che avanza nelle gerarchie del club ma il cui destino è sospeso, al momento, ed è condizionato da quello del compagno di squadra. Che resta sul mercato e su cui è tornato con forza il Fenerbahce che ci sta provando con convinzione e che spera di arrivare alla fumata bianca in tempi rapidi.

Come a 'Tetris': questione di incastri

Trattativa avviata tra i due club e Napoli in attesa, alla finestra, perché se l'affare dovesse concludersi, se Lookman dovesse salutare subito per andare a giocare in Turchia, allora per Sulemana sarebbe difficile lasciare Bergamo a gennaio. Entrambi, d'altronde, ricoprono lo stesso ruolo. Viceversa, via libera alla sua uscita, si vedrà dove e si vedrà come. Sul giocatore, infatti, oltre al Napoli c'è anche la Roma di Gasp, sempre a caccia di esterni da tridente offensivo. Il club di De Laurentiis, per Sulemana, ha proposto all'Atalanta un prestito con diritto di riscatto. La stessa proposta fatta dalla Roma. Ora entrambe sono in attesa di una risposta. Che arriverà nelle prossime ore. Sull'asse Bergamo-Istanbul-Napoli qualcosa sta succedendo.

Sulemana risponde all'identikit del club

Sulemana era arrivato a Bergamo in estate dal Southampton. Lo aveva allenato proprio lì, in Premier, Juric, poi esonerato in autunno. L'inizio era stato promettente, due gol nelle prime cinque partite (tra cui quella alla Juve allo Stadium), poi Sulemana ha smesso di brillare, si è limitato a qualche apparizione, ha lasciato intravedere appena doti che sono comunque evidenti e che aveva già messo in mostra sia in Italia che altrove, dall'Inghilterra alla Ligue 1, al Rennes. Al Southampton aveva collezionato in totale 74 presenze e si era imposto come uomo dal dribbling facile. Era finito terzo, nella speciale classifica dei pari ruolo, nella stagione di Premier 2024/25. Al Napoli ricoprirebbe il ruolo che oggi è di Elmas, andrebbe a sistemarsi alle spalle di Hojlund con predisposizione a venire a giocare dentro al campo, tra le linee, con spunti e sprint, dando ritmo alla manovra e imprevedibilità all'attacco. Esattamente quello che cerca il club dal mercato.

Pronte le alternative

Sulemana, ma non solo. Nel mirino del club resistono altri profili, sono quello di Alisson Santos (23) dello Sporting, in gol mercoledì in Champions e il cui interesse è stato confermato dallo stesso Manna prima di Napoli-Chelsea, e Armand Laurienté (27) del Sassuolo. Si sfoglia la margherita, si aspetta l'occasione giusta per agire. Il mercato a saldo zero ha frenato le ambizioni del club ma non la voglia di rinforzare la rosa, specialmente in attacco. Dopo Giovane, il Napoli si prepara ad un nuovo innesto. Che può arrivare sempre dalla Serie A. Ore calde.

LPS