Goretzka piace al Napoli: sfida a Juve e Milan, lascerà il Bayern a zero

Napoli-Milan è cominciata molto prima di accendere le luci del Maradona: il 6 aprile sarà sfida in campo, testa a testa per il secondo posto, e nel frattempo la partita si gioca sul mercato. Non è solo il Diavolo ad aver messo nel mirino Leon Goretzka , illustre svincolato in scadenza il 30 giugno con il Bayern Monaco : alla corsa s’è iscritto anche il Napoli. Un profilo internazionale, un centrocampista di 31 anni che alle capacità tecniche abbina lo spessore fisico, garantendo intensità e grande impatto in entrambe le fasi e anche un po’ di assist e gol. Un giocatore completo, uno di quelli che aiutano a fare il salto di qualità anche in campo europeo: come ha ampiamente dimostrato l’arrivo di McTominay e ribadito a tratti quello di De Bruyne - causa infortunio - certe carte e certe mosse sono decisive per il rendimento e per la crescita complessiva del gruppo.

Battaglia di mercato con Milan, Juventus e non solo

Allegri, dal canto suo, nel Milan ha Modric e Rabiot e sa perfettamente quante e quali cose può aggiungere in termini tecnici, tattici e atletici un giocatore come Goretzka, ma la concorrenza è spietata: c’è il Napoli, dicevamo, perché Manna è uno sempre molto attento agli svincolati di lusso. Soprattutto di questo calibro: partita viva, vivace, apertissima perché su Leon hanno orientato i riflettori anche Juve, Inter Atletico e Arsenal. Inevitabile. Come inevitabilmente importanti, cioè decisive saranno prospettive, ambizioni e cifre: Goretzka ha appena compiuto 31 anni, sta preparando con la Germania il suo terzo Mondiale e dunque ha fame. Con il Bayern ha vinto tutto, comprese sei Bundesliga e una Champions. In questa stagione, l’ultima in Baviera in assenza di un ormai improbabile rinnovo, ha collezionato 37 presenze, 2 gol e 2 assist, conquistando la Supercoppa di Germania. Lascerà uno stipendio monstre, da 9 milioni più bonus, e sul tavolo sono previste offerte notevoli. Tra i cinque e i sei almeno, verrebbe da dire.

Il nodo Anguissa

Parallelamente, il Napoli valuta anche le situazioni interne a centrocampo: McTominay sta discutendo il rinnovo e l’orizzonte è addirittura luminoso: rinnovo in vista. Resta da sciogliere, invece, il nodo relativo ad Anguissa: dopo l’infortunio di novembre rimediato con la nazionale, i colloqui per prolungare il rapporto con il Napoli sono gradualmente divenuti meno intensi, e così al momento la certezza resta la clausola di rinnovo annuale, fino al 2027, fissata a favore del club di De Laurentiis. Frank ha tanti estimatori, ovviamente, soprattutto in Turchia, ma le parti hanno intenzione di continuare a camminare fianco a fianco; trovando però una quadra che faccia piacere a tutti. Poi, Lobotka: anche il suo contratto scadrà nel 2027, ma a margine è stata inserita una clausola rescissoria da circa 25 milioni che potrebbe liberarlo. Insomma, si vedrà. Soprattutto quando la storia del campionato, improvvisamente meno certo e scontato, sarà definitivamente chiara. Il prossimo capitolo, allora, sarà Napoli-Milan: per il secondo posto. E per Goretzka.