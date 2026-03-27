Napoli, non solo Goretzka: chi è Coulibaly, il baby talento che incanta in Bundesliga

Il futuro è adesso e il club sta già pianificando in questi giorni le strategie per la prossima stagione. L’obiettivo sarà quello di aggiungere tasselli di livello alla rosa attuale e tra le valutazioni su profili esperti, come Leon Goretzka, anni 31, svincolato di lusso a giugno, s’inseriscono anche riflessioni su giovani talenti. Uno di questi è Karim Coulibaly, classe 2007, un diciottenne tedesco che gioca come difensore centrale e che è di proprietà del Werder Brema . Un profilo che il Napoli segue, come hanno riferito in Germania, avendo intravisto in lui doti chiare, un talento evidente, una fisicità importante con ancora ampi margini di crescita.

Napoli, chi è Coulibaly. E occhio alla concorrenza

In questa stagione sono state 22 le presenze collezionate in Bundesliga, con gol alla seconda giornata contro il Bayer Leverkusen. Secondo la Bild, oltre al Napoli, sono diverse le società che seguono Coulibaly, un giovane colosso alto 191 centimetri che in campo si muove come un veterano nonostante solo a maggio compirà diciannove anni. Anche per questo motivo è un giocatore che il ds Manna ha inserito nel suo personalissimo elenco, in attesa di sviluppi, per rinforzare la difesa. La stagione, d’altronde, è ancora in corso. E il prezzo, oggi, è ancora sospeso. Ma sta salendo. E l’addio in estate è una possibilità. Coulibaly è un’idea, di certo non l’unica di questo periodo. Il Napoli, infatti, si sta informando anche per capire quanti margini possono esserci per Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern e della nazionale, in scadenza di contratto e pronto a firmare a zero per un altro club. Uno svincolato di lusso, com’era De Bruyne un anno fa, ma con la concorrenza che si preannuncia folta: Milan, Juve, Inter ma anche Atletico e Arsenal ci pensano. Come il Napoli, dove c’è sempre posto per giocatori esperti, veterani della mediana, a cui affidarsi per restare competitivi.