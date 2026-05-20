Conte è stanco, potrebbe anche fermarsi un anno dopo l'addio al Napoli

Conte si congederà sul campo dove il 10 agosto 2024 era cominciato tutto e poi festeggerà con De Laurentiis il suo 77° compleanno: altra fatalità, l’addio coinciderà con il giorno speciale del presidente. Sarà una festa molto particolare, i due sono legatissimi e lo sono anche le rispettive famiglie: a seguire dovrebbero brindare insieme a Ischia e non è escluso che i Conte volino a Los Angeles con i De Laurentiis a inizio giugno per trascorrere un po’ di vacanze Mondiali. Si vedrà. Per cominciare, va ribadito e sottolineato che Antonio andrà via a zero : ha un altro anno di contratto e un ingaggio molto, molto importante ma lascerà tutto. Niente buonuscita , nessuna transazione. Basterà una stretta di mano tra loro, come si promisero nell’estate 2024 nel caso l’uno o l’altro avessero deciso di interrompere il rapporto prima della scadenza. Gentiluomini: bello sapere che nel calcio ne esistono ancora.

Futuro incerto

Conte non ha pianificato ancora cosa ne sarà della prossima stagione: è stanco, è stato un anno complesso e logorante, e potrebbe anche decidere di fermarsi. Calma e riflessioni. Per ora sta salutando le persone che in questi due anni hanno riempito di bellezza e amicizia il suo tempo napoletano e la sua vita da cittadino di Chiaia: pranzi, cene, la visita al sindaco Manfredi. Oggi, invece, cenerà con gli uomini del suo staff: Oriali, Stellini e tutti gli altri. Un abbraccio, un momento tutto loro. Mentre domani è possibile una grigliata al centro sportivo di Castel Volturno insieme con la squadra e con tutte le altre persone che lo hanno accompagnato durante l’avventura. I suoi 718 giorni (domenica), dall’esordio in Coppa Italia contro il Modena all’ultima con l’Udinese. Oggi dirigerà anche il primo allenamento della settimana, il quartultimo della sua vita tinta d’azzurro: orario insolito, si comincia alle 18. Tutto strano, tutto diverso. Come quando finisce la scuola. Come quando finisce una storia.