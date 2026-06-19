Gila al Napoli, affare bloccato: la Lazio insiste con la linea dura

Il grande gelo per Gila . Un gioco di parole che conferma quanto questa storia di mercato stia gradualmente diventando più seria: per le difficoltà, per gli ostacoli, per la solidità del muro costruito dalla Lazio intorno al suo miglior difensore. Un giocatore importante che il Napoli ha puntato già prima dell’arrivo di Allegri e che ora anche Max aspetta per aggiungere spessore, qualità, personalità e soluzioni in vista di una stagione che vedrà la squadra impegnata su tre fronti. Campionato, Champions League e Coppa Italia. Con velleità importanti di arrivare fino in fondo in Serie A e nella coppa nazionale, di cui Allegri è l’allenatore primatista di vittorie con cinque trofei alzati al cielo, e voglia di vivere un percorso europeo più esaltante rispetto all’ultimo.

Lotito si impunta

Il problema, però, è convincere Lotito. Fermo, fermissimo sulla parola data a Gattuso: Gila sarà ceduto soltanto con una proposta shock, irrinunciabile, da 30 milioni. Per dirla come nei film: indecente. Sicuramente ambiziosa alla luce della situazione contrattuale del difensore catalano, nato a Barcellona ma cresciuto nel Real Madrid: il rapporto con la Lazio scadrà nel 2027, tra sette mesi, e la sua intenzione non è rinnovare. È andare via, ricominciare altrove a caccia di nuovi stimoli e vecchie sensazioni da Champions dopo quattro stagioni a Roma. Uno dei paletti? Lo ha indirettamente favorito proprio il Real, titolare del 50% della rivendita del calciatore, un diritto conservato all’epoca del trasferimento alla Lazio. Correva l’anno 2022, l’affare fu chiuso per 6 milioni più la metà del valore della futura cessione. Dopo aver perso Romagnoli, e con l’obbligo di un mercato a saldo zero, evidentemente la Lazio sta consapevolmente assumendosi il rischio calcolato di perderlo con un clic a gennaio 2027. Quando Gila sarà svincolato e libero di firmare con qualsiasi club gli aggrada senza dover passare dalla sua società.

Gila vuole il Napoli

L’aria freddina iniziale s’è trasformata in un grande gelo - e al diavolo l’estate - non più tardi di due giorni fa. Quando Alejandro Camaño, l’agente argentino di Gila, ha incontrato la Lazio per confermare la volontà del calciatore di non proseguire l’avventura a Roma. Sulle sue tracce c’è anche il Brighton, e dunque la Premier, ma lui ha scelto il Napoli. Ha l’accordo, ha la voglia di cimentarsi in altre dinamiche di gruppo e in un altro ambiente. E così, attesa. Strategie incrociate. E l’eventuale possibilità di scavare alternative. Gattuso ha anche avallato l’inserimento di una contropartita tecnica, aveva promosso Rafa Marin, Beukema e Lucca, ma i primi due non sono ritenuti sul mercato dal Napoli e il secondo è stato pagato 35 milioni un’estate fa. Complicatissimo, strutturare l’operazione. Ma non impossibile. Attendere, prego. L’ombra del 2027, e la possibilità estremamente concreta di non ricavare neanche un centesimo dall’addio di Gila, potrebbe alla lunga fare la differenza e condizionare lo stato di resistenza a oltranza. Si vedrà. Magari anche presto.