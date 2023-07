Vina al Sassuolo è una scelta mirata: ecco i retroscena dell’affare

Matias Vina come sostituto di Georgios Kyriakopoulos , neo giocatore del Monza . Il Sassuolo ha fatto la sua scelta puntando sull’uruguaiano in uscita dalla Roma , per rimpiazzare il greco neo biancorosso (oggi le visite mediche prima della firma sul contratto). Grazie anche ai buoni rapporti tra i due club, l’affare legato al trasferimento del terzino è stato impostato rapidamente sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Secondo la Roma , infatti, il Sassuolo è la squadra ideale per Vina , che è fuori dai piani di Mourinho e di nuovo in partenza dopo il rientro dal prestito al Bournemouth .

Addio Vina: la strategia della Roma

Anche in questo caso vale il discorso fatto per Shomurodov al Cagliari: l’obiettivo di Tiago Pinto è quello di trovare una collocazione funzionale che permetta a giugno di rivendere il giocatore riqualificato, come è capitato anche per Justin Kluivert. In una linea a quattro, tra l’altro, Vina giocherebbe in uno schieramento più congeniale alle sue caratteristiche. Lunedì le visite mediche e la firma sul contratto del giocatore con il Sassuolo.