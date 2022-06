Salernitana in pista per Aramu

SALERNO - Riccardo Bigon incontrerà a breve Iervolino e potrebbe chiudersi il cerchio del direttore sportivo, con l'ex Bologna che prenderebbe il posto di Sabatini. L'avvicendamento può anche portare cambi di strategia sul mercato: per fare un esempio Fazio, legato a Sabatini, potrebbe a questo punto cambiare maglia, così come Perotti. E poi ci sono da valutare le richieste, numerose, per Ederson e Bohinen. Sul fronte ingressi, da tempo Iervolino parla con Cairo per Armando Izzo. Anche in attacco l'arrivo di Bigon può cambiare scenari, perché potrebbe accendere la trattativa per Nicola Sansone. Senza dimenticare che sempre dal Bologna è in uscita Mitchell Dijks. C'è poi anche da aprire i capitoli Verdi e Bonazzoli: per il primo la quotazione è di circa 4 milioni: va in scadenza e Cairo è disposto a cedere, anche se l'ingaggio oneroso può rappresentare un problema. Per Bonazzoli la Salernitana ha un diritto di riscatto e la Sampdoria il controriscatto: si attendono sviluppi. Un altro nome che piace è quello di Aramu, reduce da una buona stagione al Venezia: sarebbe una trattativa da ampliare qualora non si riuscisse a trattenere Verdi.