Salernitana, Bigon chiede tempo: Iervolino lo concede

SALERNO - È una fumata grigia quella che viene fuori dall’incontro di ieri a pranzo, a Roma, tra Danilo Iervolino e Riccardo Bigon. Le parti si sono prese 48 ore di tempo per decidere. Si è parlato ovviamente di mercato, di budget e forse anche di calciatori. Probabilmente anche del ruolo che Iervolino, dopo il clamoroso divorzio con Walter Sabatini, intende dare alla figura del direttore sportivo all’interno del club. Non filtrano notizie più precise, ma l’accordo è «tutt’altro che scontato». Le fughe in avanti di qualcuno, ieri pomeriggio sui social, hanno illuso i tifosi e non hanno trovato riscontro nella realtà. Al momento, infatti, non c’è alcun accordo tra la Salernitana e Bigon, che peraltro è tentato anche dal Parma. A questo punto non è da escludere che la stessa Salernitana stia sondando qualche altro nome. Come quello di Sean Sogliano, ex Padova, Bari, Genoa e Verona. Sogliano è stato in corsa subito per il ruolo di direttore sportivo della Salernitana. «Non abbiamo fretta», filtrò dall’entourage di Iervolino la scorsa settimana. E sembra proprio così. Possibili alternative? Una new entry può essere Mirabelli, ex Milan, ora al Padova.