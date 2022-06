Salernitana-Djuric appuntamento decisivo

SALERNO - Appuntamento previsto in settimana tra Vittorio Sabbatini, agente di Milan Djuric, e Morgan De Sanctis, nuovo diesse della Salernitana, per definire il futuro del bosniaco. Il giocatore vorrebbe restare, e chiede un triennale: fino alla gestione Sabatini, la Salernitana ha offerto un biennale con opzione. Del resto non mancano gli estimatori di Djuric, a partire dalla Fiorentina che offre un un biennale con un ingaggio quasi doppio; poi anche il Napoli e alcuni club esteri. Il futuro di Djuric ovviamente cambierebbe anche il mercato della Salernitana sul fronte attaccanti. Piace il diciannovenne ghanese della Roma Felix, si attendono svuluppi su Joao Pedro del Cagliari, club con il quale il Torino ancora non ha trovato l'accordo. E poi c'è l'idea Pinamonti, già nel mirino del Monza, ma la carta Ederson, che piace all'Inter, può rivelarsi vincente.