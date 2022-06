Salernitana, blitz per Brereton Diaz

SALERNO - Il ds della Salernitana De Sanctis è volato a Londra nelle ultime ore per regalare al tecnico Nicola il primo acquisto del mercato estivo: Brereton Diaz, attaccante del Blackburn, cileno di passaporto inglese. Non a caso un attaccante, visto che alla luce delle partenze di Djuric, Bonazzoli e Verdi, è quello avanzato il reparto più scoperto della formazione granata, che ha in rosa Mikael, Vergani, Simy e Ribery. Senza dimenticare il discorso Joao Pedro in standby. E poi c'è da intervenure sulla corsia sinistra: De Sanctis sta provando ad inserire il rinnovo del prestito di Ruggeri nell'operazione che porterà Ederson all'Atalanta. Ma con la partenza di Ederson, servirà un sostituto: e pare che Thorsby sia una pista tramontata. Nel ruolo di mezzala, è stato sondato Marcelino Nunez, nazionale cileno dell’Universidad Catolica. E circola anche il nome dell’italo-argentino Giuliano Galoppo, classe 1999, del Banfield. In difesa è probabile l'innesto di Lovato (sempre nell'ambito dell'operazione Ederson), ma su di lui c'è anche il Bologna, per cui dall'Atalanta potrebbe arrivare Okoli.