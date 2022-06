Salernitana, riscattato Bohinen dal Cska

SALERNO - La Salernitana "blinda" Emil Bohinen. Il centrocampista norvegese, classe '99, è stato riscattato dalla società campana. Ad annunciare il buon esito dell'operazione è stata proprio il club del presidente Danilo Iervolino: "L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver perfezionato l'obbligo di riscatto dal CSKA Mosca del centrocampista classe '99 Emil Bohinen. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026". Bohinen, arrivato a gennaio a Salerno, è stato tra i protagonisti della salvezza. Oggi, intanto, è in programma un summit di mercato a Roma tra il direttore sportivo Morgan De Sanctis, il presidente Iervolino e l'ad, Maurizio Milan. "Morgan, come strategia di fondo, ha deciso di sondare più di 30 giocatori e domani tireremo le fila", ha spiegato ieri sera l'ad del club granata a margine di un incontro con i tifosi del Centro di Coordinamento. "Con qualcuno le negoziazioni sono andate un po' più avanti, con qualcun altro abbiamo semplicemente capito la loro disponibilità". De Sanctis, tra l'altro, è reduce da una due giorni a Londra che è servita a sondare il terreno per l'attaccante del Blackburn, Brereton Diaz ed avviare altre trattative di cui si discuterà oggi nel summit con la proprietà.