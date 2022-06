Piano Salernitana, ora Brereton Diaz

SALERNO – La Salernitana pensa sempre al forte attaccante del Blackburn Rovers, Ben Brereton Diaz, autore nell'ultima stagione di 22 reti in Championship. E' stato questo il tema del dibattito andato in scena ieri a Roma tra il presidente Iervolino, l'ad Milan e il ds De Sanctis. L'attaccante cileno, ma di passaporto inglese, vale circa 16 milioni, ma tra un anno andrà in scadenza e quindi le due società potrebbero accordarsi su una cifra più bassa. Si è parlato ovviamente anche di Ederson e della questione Lovato. Altri due giocatori sondati da De Sanctis per il centrocampo sono: Marcelino Nunez, nazionale cileno classe 2000 dell’Universidad Catolica, e l’italo-argentino Giuliano Galoppo, classe 1999, del Banfield, nei radar anche di altre società italiane. Si è parlato anche di Joao Pedro e della richiesta del calciatore del Cagliari, che vuole un triennale da oltre 2 milioni a stagione. Ma il Torino, se cederà Bremer, è pronto ad accoglierlo.