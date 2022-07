Calciomercato Salernitana, intesa con l'Inter per Pirola

SALERNO - È di nuovo bagarre per Filippo Ranocchia (21). Sul centrocampista della Juventus ci sono Sassuolo, Cremonese e Verona. Anche la Salernitana ha fatto un sondaggio ma la pista non si è scaldata. I campani, intanto, hanno in pugno Lorenzo Pirola (20): intesa con l’Inter per il prestito con obbligo di riscatto, serve il sì del giocatore. Sempre il club di Danilo Iervolino cerca l’accordo per l’ingaggio di Federico Bonazzoli (25), mentre Morten Thorsby (26) non è convinto di sposare il progetto di Davide Nicola. Il ds Morgan De Sanctis ha fatto così un nuovo sondaggio per Marko Rog (26): altro no. Ufficiale Matteo Lovato (22): ha firmato con la Salernitana fino al 2027.