Calciomercato Salernitana, lunedì visite mediche per Valencia

SALERNO - Salernitana attiva sul mercato. Domani, Diego Valencia sarà in città per le visite mediche. Poi l’attaccante cileno rientrerà nel suo Paese per ottenere il visto e raggiungere i compagni in Austria tra una decina di giorni. Sempre domani si deciderà per Federico Bonazzoli. Filtra ottimismo dalle due parti dopo l’aumento della proposta fatta dal club campano al giocatore, con prolungamento del contratto di un anno. In stand by la trattativa per Morten Thorsby, che gradirebbe andare a giocare in Germania. Per quanto riguarda Filip Djuricic, la Salernitana dovrà battere la concorrenza di Torino e Sampdoria per aggiudicarsi l’ex Sassuolo. Molto caldo l’asse di mercato con i club francesi. De Sanctis ha puntato Junior Sambia, terzino destro appena svincolatosi dal Montpellier. Sulle sue tracce ci sarebbe anche lo Strasburgo ma il club campano si sente in vantaggio e vuole chiudere. Con il Lilla si sta trattando invece per il terzino sinistro Dromagoi Bradaric e per il trequartista Yusuf Yazici: quest’ultimo sembra molto vicino. Ieri mattina, intanto, visite mediche per Lorenzo Pirola. Il difensore Luka Bogdan torna alla Ternana in prestito con obbligo di riscatto, mentre il centrocampista Jimenez Castillo va in prestito biennale al Vicenza.