Salernitana, asse caldo di mercato con il Lille. Intanto ecco Valencia

SALERNITANA - Oggi è il giorno delle visite mediche per Diego Valencia (22) alla Salernitana. Intanto il club campano stringe per Federico Bonazzoli (25). Ieri l’attaccante si è allenato a parte con la Sampdoria: a Salerno c’è molta fiducia sulla chiusura dell’accordo. Capitolo Filip Djuricic (30): il ds De Sanctis dovrà battere la concorrenza del Torino. Capitolo terzini: a destra piace Junior Sambia (25), mentre a sinistra c’è Domagoj Bradaric (22) del Lilla. Ultimatum a Morten Thorsby (26), il centrocampista è chiamato a dare una risposta definitiva alla Salernitana. Sempre con il Lilla c'è stato un contatto anche per il turco Yusuf Yazici (25), che ha molti estimatori in Europa.