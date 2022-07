SALERNO - In casa Salernitana, il ritorno di Federico Bonazzoli è vicinissimo, la Sampdoria è in pressing per convincerlo ad accettare il trasferimento bis in Campania e tifa per un rapido accordo tra le parti. Sul piatto un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro a stagione. I campani hanno chiesto anche il centrocampista Domen Crnigoj al Venezia. Ufficiale Diego Valencia. Pasquale Mazzocchi rinnova o viene ceduto: piace al Monza e al Torino.