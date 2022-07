Calciomercato Salernitana, è fatta per Sambia

SALERNO - La Salernitana si appresta a salutare Pasquale Mazzocchi, sempre più vicino al Monza e che ieri ha rifiutato anche l’ultima offerta della Salernitana. La società brianzola ha offerto 3 milioni al club di Danilo Iervolino ed un contratto fino al 2026 con progressivi aumenti (2,9 milioni complessivi in 4 anni) al difensore. I campani si sono invece spinti fino a 1,8 milioni per tre anni (compreso l’eventuale bonus salvezza per ogni singola stagione) con opzione per il rinnovo fino al 2026. Intanto, è fatta per Junior Sambia, che martedì farà le visite a Roma e poi andrà in ritiro in Austria: 4 anni di contratto per lui. I granata potrebbero richiedere Nadir Zortea all’Atalanta ma l’agente è Tullio Tinti, lo stesso di Federico Bonazzoli. Quindi l’operazione potrebbe (o dovrebbe?) essere doppia. De Sanctis prova a stringere per l’attaccante franco-senegalese Boulaye Dia del Villarreal. Sondaggio anche per Terem Moffi e nuovo tentatico per Filip Djuricic, già obiettivo di Torino e Samp.