Calciomercato Salernitana, fatta per Sambia: contratto fino al 2026

SALERNITANA - Altro rinforzo per Davide Nicola. La Salernitana ha chiuso per l'arrivo del duttile esterno destro, Junior Sambia. Il classe '96 ha giocato nelle ultime cinque stagioni in Francia al Montpellier. Rimasto svincolato, adesso per Sambia una nuova avventura in Serie A. Di passaporto francese ma originario della Repubblica Centrafricana, ha collezionato 139 presenze in Ligue 1 (sei reti in totale e 15 assist in totale con il club francese). Due anni fa Sambia trascorse qualche giorno in terapia intensiva per complicanze respiratorie dovute al Covid, dopo il ricovero in ospedale per una forma di gastroenterite. Tutto si risolse con il giocatore che tornò a respirare da solo. Sambia ha firmato con la Salernitana un contratto fino al 2026 subito dopo le visite mediche a Villa Stuart nella serata di ieri. Oggi il giocatore raggiungerà i suoi nuovi compagni in ritiro in Austria. La Salernitana sarà chiamata a disputare altre due amichevoli fino al 29 luglio, ultimo giorno in Austria. Poi la prima uscita a Salerno il 30 luglio per il triangolare con la Reggina di Pippo Inzaghi e l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella. In palio il Trofeo "Angelo Iervolino", intitolato alla memoria del fratello del presidente granata.