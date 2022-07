Calciomercato Salernitana, difficile Dia: occhi su Moffi del Lorient

SALERNITANA - Lavori in corso per l'attacco della Salernitana. Il club granata vuole regalare altri volti nuovi a Davide Nicola, dopo Botheim e Valencia (ieri notte è arrivato in ritiro). Occhi sempre su Djuricic, nel mirino di Samp e Torino. L'ostacolo è la richiesta d'ingaggio del calciatore, ma si continua a lavorare. Nello stesso ruolo la Salernitana monitora sempre Yazici del Lilla. Per arrivare al turco bisogna però prima liberare un posto da extracomunitario (l'indiziato principale è l'attaccante Mikael). Per Boulaye Dia la trattiva con il Villarreal si complica per volontà del calciatore (preferirebbe Francia o Inghilterra). In alternativa ecco che il ds De Sanctis monitora il nigeriano Terem Moffi del Lorient, attaccante classe '99. Per Bonazzoli tutto aperto anche se non si registrano novità. Per quanto riguarda la difesa, Mazzocchi ha rifutato l'aumento dell'ingaggio proposto dalla Salernitana. Il 26enne difensore apre al Monza. In caso di partenza dell'ex Venezia (almeno 4 milioni), il club granata potrebbe richiedere Zortea all'Atalanta. Da fonti vicine al club è stata confermata la trattativa per il centrocampista argentino Santiago Ascacibar dell'Herta Berlino. Al Vicenza passa il giovane Jimenez.