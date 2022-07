Salernitana, Valencia: "Realizzo un sogno, darò il massimo"

SALERNO - Sono queste le prime parole di Diego Valencia dopo il suo arrivo alla Salernitana: "Sono molto felice, ho realizzato il sogno di giocare in Europa e in un campionato competitivo come la Serie A. Sono emozionato e ottimista: sarà una bella esperienza a Salerno, dovrò dare il meglio per fare bene e aiutare la squadra".