Calciomercato Salernitana, idea Piatek dall'Herta Berlino

SALERNO - Tanti movimenti di mercato anche a Salerno, dove torna di moda il nome del polacco Krzysztof Piatek dell’Hertha Berlino, la scorsa stagione da gennaio alla Fiorentina ed ex Genoa e Milan. Assistito dallo stesso agente di Davide Nicola il classe ’95 vorrebbe restare in Italia e non esclude una nuova avventura in A. Ieri, dopo l’ufficializzazione ed il primo allenamento di Junior Sambia, Morgan De Sanctis ha fatto il punto della situazione con Nicola in ritiro. Il nome di Piatek potrebbe prendere quota anche perché Boulaye Dia del Villarreal ha ambizioni diverse, mentre la trattativa per il nazionale nigeriano Terem Moffi del Lorient parte da costi troppo alti. Federico Bonazzoli resta così sullo sfondo. La Salernitana è sempre vigile su Filip Djuricic, già nel mirino di Torino e Sampdoria. Ma la richiesta dell’ex Sassuolo è giudicata ancora elevata. Per il centrocampo va registrato un sondaggio con la Juve per Nicolò Rovella, reduce dall’esperienza al Genoa e a caccia di una nuova sistemazione. In uscita Mikael, che potrebbe tornare in prestito in Brasile, e Simy, che piace al Bari. In caso di cessione di un extracomunitario, il club di Iervolino potrebbe tornare alla carica per il trequartista turco Yusuf Yazici del Lilla o per Santiago Ascacibar, centrocampista dell’Hertha Berlino. Vicenda Pasquale Mazzocchi: la Salernitana aspetta la proposta ufficiale del Monza, ma cederà il giocatore solo per una cifra superiore a 4 milioni. Se il classe ‘95 partirà, i campani chiederanno Nadir Zortea all’Atalanta.