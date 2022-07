Calciomercato Salernitana, obiettivi Piatek e Djuricic

SALERNITANA - L'amichevole che ha visto nella giornata di ieri la Salernitana affrontare i polacchi del Krakow ha portato con sè, oltre alla già buona intesa Botheim-Ribery, anche una notizia fastidiosa. Si è fermato infatti il difensore Lovato per una distorsione della caviglia sinistra. In casa granata sperano che non siano interessati anche i legamenti. Qualora i tempi di recupero dell'ex Cagliari dovessero essere più lunghi del previsto, ecco che il ds De Sanctis potrebbe nuovamente tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo centrale. Si segue sempre Caleb Okoli dell'Atalanta. Intanto sia Davide Nicola che Giulio Migliaccio, collaboratore di De Sanctis, confermano l'interesse per Piatek e Djuricic. Per il centravanti polacco i nodi sono l'alto ingaggio del giocatore e la concorrenza del Torino.