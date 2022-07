Iervolino: "Voglio alla Salernitana Bonazzoli e Piatek"

Danilo Iervolino riapre la trattativa per Federico Bonazzoli (25 anni), lanciando un chiaro messaggio ai dirigenti dell’area tecnica. Anzi, per il presidente della Salernitana l’ex Inter sarebbe il primo degli attaccanti del nuovo gruppo. L’obiettivo di Iervolino è quello di comporre la coppia Piatek - Bonazzoli . Del polacco dell’Hertha Berlino, la cui situazione potrebbe chiarirsi domani, diremo dopo. Su Bonazzoli, invece, il massimo dirigente del club campano, intervenendo a Radio Bussola 24, ci spiega: «È un calciatore che mi piace tantissimo e che vorrei fortemente a Salerno. Nei giorni scorsi l’ho anche chiamato e gliel'ho detto. Ovviamente c’è gruppo di lavoro che realizza il progetto seguendo le idee di Nicola e le strategie della proprietà. Non voglio creare distonie, ma Bonazzoli mi piace e gli ho anche detto che per me è un ragazzo d'oro, che ha dato tantissimo alla Salernitana. Insomma, ha l'identikit giusto per noi». L’accordo con la Sampdoria c’è (cessione a 4,5 milioni), bisogna limare quello col giocatore (1,5 milioni per tre anni con opzione per il 2026).

Obiettivo Piatek

Iervolino conferma la trattativa con l’Hertha Berlino per Krzysztof Piatek (27). Sul giocatore si è fiondato anche il Borussia Dortmund, che lo prenderebbe a titolo definitivo. «Piatek? Ci sono reali possibilità, a noi piace molto. Al calciatore fa piacere venire alla Salernitana e sull'ingaggio si potrebbe sempre fare un sacrificio. Insomma, non lo perderemmo per una questione salariale. Ma l'Hertha Berlino si sta guardando intorno perché vorrebbe valorizzare il calciatore. Percentuale di chiusura ad oggi? Qualche giorno fa l’operazione sembrava già chiusa, poi nelle trattative ci sono delle intromissioni. Vedremo. Ma se non sarà lui, arriverà un giocatore importante come lui». Si ragionerebbe su un prestito con obbligo di riscatto, pare sui 10 milioni. A Iervolino chiediamo se la coppia Piatek-Bonazzoli sia un'ipotesi distante dalla realtà. E lui: «No, non è distante perché l'idea è sicuramente quella di portare due campioni come questi. Ci potrebbe stare». Borussia Dortmund permettendo.

Cinque innesti

Il presidente granata rivendica fin qui «una campagna acquisti bella ed intelligente. Abbiamo preso gli under più forti e pensiamo di inserire in organico ancora quattro o cinque elementi: un difensore, sicuramente un centrocampista, una mezzala e un paio di attaccanti. Mi riferisco ai titolari. Poi possiamo puntare su qualche altro giovane». Iervolino conferma l’interesse per l’attaccante Neal Maupay (25) del Brighton, per il centrocampista Nicolò Rovella (20) della Juve e per Yusuf Yazici (25) del Lilla (ma per quest’ultimo si dovrà prima cedere un extracomunitario). «L’infortunio di Lovato ci costringe a tornare sul mercato per un difensore. Caleb Okoli? Sì, è molto forte, ci piacerebbe, ma non penso che l'Atalanta lo ceda». La Salernitana insisterà. Intanto, Gyomber, che da giorni ha ripreso a correre, si sottoporrà ad una risonanza magnetica di controllo al tendine di Achille, ma dovrebbe farcela per il campionato. Lovato, invece, potrebbe ottimisticamente rientrare per metà ottobre. Radovanovic ha problemi al soleo. La squadra riprenderà a lavorare domani a Jenbach.

Vicenda Mazzocchi

Vicenda Mazzocchi. «È molto singolare - conclude Iervolino - perché il calciatore a me piace. Gli abbiamo fatto una proposta, che migliorava di un terzo il suo stipendio, ma lui non l’ha accettata. Un giocatore non può decidere da solo quanto guadagnare. Ci chiede di andare via, ma mi auguro che possa ripensarci. Noi, però, non abbiamo ancora ricevuto nessuna proposta formale».