Salernitana, c'è l'accordo con Maupay. Trattativa in dirittura d'arrivo

SALERNO - Sono ore di attesa per la Salernitana, che vuole chiudere il prima possibile il suo obiettivo per l'attacco: Neal Maupay del Brighton. Nicola ha chiesto rinforzi e il ds De Sanctis ne ha parlato con il club inglese durante il proprio viaggio di mercato in Inghilterra. C'è l’ok del calciatore, adesso c'è da colmare la distanza con la richiesta del Brighton che chiede 15 milioni, mentre la Salernitana offre 12. La trattativa è comunque avviata ad una conclusione positiva, visto pure l'accordo con il calciatore stesso, che in Premier League ha segnato con regolarità: in media, una volta ogni quattro gare disputate per un totale di 16 gol in due stagioni.