Salernitana, il sogno è Mertens: contatti continui per Maupay

SALERNO - Si accende il mercato della Salernitana. Le riflessioni del club campano sono tutte rivolte ai movimenti in attacco, con vari profili tenuti sotto attenta osservazione. Il sogno del presidente Daniele Iervolino è DriesMertens, svincolatosi dopo nove anni di amore e passione al Napoli. Una prima proposta del club granata è arrivata all'entourage del 35enne attaccante belga, che ha ricevuto varie offerte dall'estero (Marsiglia e Anversa). Proseguono i contatti con l'ex Sassuolo Djuricic. Intanto c'è l'accordo con l'Inter per Pinamonti mentre si continua a trattare con Brighton ed Hertha Berlino rispettivamente per Maupay e Piatek. Rovella della Juventus è un'idea per il centrocampo, mentre Mazzocchi ha detto sì al Monza. Atteso oggi per le visite mediche Federico Bonazzoli, di ritorno dalla Sampdoria, stavolta a titolo definitivo (contratto da 1,5 milioni di euro a stagione fino al 2026).