Calciomercato Salernitana, Pinamonti ha detto no: vuole l'Atalanta

SALERNO - Caccia aperta alla punta in casa Salernitana: con l’obiettivo di portarla a casa entro sabato. Anche dopo l’accordo tra l’Inter e i campani (15 milioni di euro più 5 di bonus) Andrea Pinamonti ha ribadito il no a Morgan De Sanctis: aspetta sempre l’Atalanta con cui è in parola da tempo. I costi dell’operazione Krzysztof Piatek si conoscono, sono alti: ma Danilo Iervolino si è esposto dicendo che il giocatore gli piace, senza nascondere anche le sollecitazioni del mercato tedesco (leggi Borussia Dortmund) che intrigano l’Hertha Berlino. Obbligatorio tenere tutto aperto: quindi anche Neal Maupay per il quale è stata inoltrata una maxi offerta al Brighton, e Filip Djuricic. L’ex Sassuolo ha già detto sì e aspetta un segnale dalla Salernitana con cui flirta da settimane.