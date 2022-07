Calciomercato Salernitana, torna Kastanos: Yazici vicino

SALERNO - Il presidente della Salernitana, Daniele Iervolino, è pronto a regalare nuovi colpi di mercato ai propri tifosi. Detto del duello a distanza con il Monza per Nicolò Rovella della Juventus, dal centrocampo in su il club granata vuole rinforzarsi con un innesto di qualità e di esperienza internazionale: Yusuf Yazici. Per il fantasista turco classe '97 la chiusura con il Lille è vicina, grazie anche ai buoni rapporti che intercorrono tra i due club. A centrocampo, intanto, la Salernitana è pronta a riabbracciare il cipriota Grigoris Kastanos. Ceduto in prestito l'attaccante brasiliano Mikael all'Internacional di Porto Alegre. In difesa il Cagliari ha detto no per Altare. Per l'attacco non si molla la pista Sam Lammers dell'Atalanta.