Salernitana, ufficiale: dalla Juve torna Kastanos

SALERNO - La Salernitana, attraverso il proprio sito web, ha comunicato "di aver raggiunto l’accordo con la Juventus per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’98 Grigoris Kastanos". Il calciatore, a quanto si apprende dalla nota del club granata, "si è legato al club granata fino al 2026". Kastanos è arrivato in Italia giovanissimo, nel 2014, alla Juventus e ha militato in prestito anche con Pescara e Frosinone. Nella scorsa estate era arrivato a Salerno in prestito con diritto di riscatto, non esercitato.