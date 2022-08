Salernitana, Bonazzoli guida il casting d'attacco

SALERNO - La politica della Salernitana sul mercato è chiara: giocatori di proprietà. E tranne Pirola i giocatori sono arrivati tutti a titolo definitivo: l'ultimo è Kastanos, ufficializzato oggi, ma c'è anche Federico Bonazzoli, anche lui la scorsa stagione in prestito, ad essere un granata a tutti gli effetti. Ma, dopo Botheim, Valencia e appunto Bonazzoli, la Salernitana cerca un altro attaccante per cui, lì davanti, si prospetta una concorrenza serrata. E poi c'è anche Kristoffersen, protagonista di un buon ritiro e che potrebbe rimanere se non dovessero arrivare offerte. Resta da sciogliere il nodo Simy: non rientra nel progetto di Nicola ma non vuole andare in Serie B dove Bari e Ascoli hanno mostrato interesse. Smentita l'idea Mertens, un nome che circola è Dodi Lukebakio esterno dell’Hertha Berlino.