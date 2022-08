Calciomercato Salernitana, obiettivo Hrustic: piace Saric

SALERNO - La Salernitana ha accelerato in chiave mercato per consegnare a Davide Nicola una rosa il più possibile completa e competitiva. Le manovre del club granata si stanno concentrando sul centrocampo. L'obiettivo (e il sogno) è Ajdin Hrustic, ventiseienne in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte. Nazionale australiano ha il passaporto romeno per le origini materne, dunque è un comunitario. Hrustic vanta più di 100 presenze tra Eredivisie (Groningen) e Bundesliga (Eintracht) e, nel centrocampo della Salernitana, può essere impiegato come mediano centrale e mezzala. Il giocatore deve decidere se accettare o meno la proposta del club di Daniele Iervolino. Intanto piace Dario Saric dell'Ascoli. L'idea sarebbe di prenderlo a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto a 1.5 milioni più bonus (va in scadenza con l'Ascoli). In uscita Mamadou Coulibaly, nel mirino della Spal, e Michele Cavion (in pole il Vicenza).