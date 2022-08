Salernitana su Depaoli: la trattativa

La Salernitana sta trattando con la Sampdoria il terzino destro Fabio Depaoli (25). Il calciatore, in scadenza nel 2024, già lo scorso anno era stato molto vicino alla Salernitana, che poi virò su Kechrida. Depaoli, ex Under 21, vanta 68 presenze e 5 gol in A. L'operazione si lega alla probabile cessione di Pasquale Mazzocchi (27), che potrebbe finire allo Spezia nello scambio con il centrocampista Giulio Maggiore (24), in rottura con la società ligure dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano. Ma su Mazzocchi c'è sempre il Monza, anche se De Sanctis ieri ha precisato che non è arrivata alcuna proposta ufficiale.