SALERNO - Il Torino ha messo ai margini Simone Verdi (30), che ha ricevuto manifestazioni di interesse dal Verona e dalla Salernitana, per un possibile ritorno definito però complicato dai campani. Che non pensano solo a Krzysztof Piatek (27): potrebbe infatti riaprirsi anche la trattativa per Boulaye Dia (25), storico pallino del ds della Salernitana Morgan De Sanctis.