Salernitana, Vilhena sì. E arriva Candreva

SALERNO - Tonny Vilhena, centrocampista mancino stamattina alle visite mediche: l'olandese può fare la mezzala e l'esterno e arriva in prestito oneroso a 300 mila euro con diritto di riscatto a 3,5 milioni. Non finisce qui perché intanto i campani hanno imbastito una trattavia lampo con la Sampdoria per Candreva, che arriverà in prestito per un anno con opzione: per lui in ingaggio da 1.8 milioni. E nel frattempo il presidente Iervolino ha parlato con Mazzocchi, invitandolo a restare: probabilmente il contratto sarà prolungato fino al 2026, con ingaggio aumentato. Per la difesa si continua a lavorare per Kouyatè con il Metz: l'accordo col giocatore c'è, manca quello con il club. In avanti, la Salernitana ha offerto 11 milioni per Diallo dello Strasburgo: accordo che sarebbe vicino ma i granata non mollano Dia del Villarreal e non si escludono ritorni di fiamma per Felix della Roma.