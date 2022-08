Salernitana scatenata: ufficiale Vilhena, ora Candreva e Bronn

Dopo l’ufficializzazione di Tonny Vilhena, questa mattina già in campo per il primo allenamento, è in arrivo a Salerno anche Antonio Candreva (35). Nel pomeriggio sarebbero in programma le visite mediche per l’ex Inter. Accordo con la Sampdoria: prestito con obbligo di riscatto a 1 milione in caso di salvezza. Al giocatore 1,8 milioni. In arrivo anche il difensore centrale Dylan Bronn (27) a titolo definitivo dal Metz. Vanta 77 presenze in Ligue 1 e 35 nella Nazionale tunisina. Salernitana in pressing anche sul centrocampista Giulio Maggiore (25) dello Spezia. Al giocatore un quadriennale da 850 mila euro a stagione, allo Spezia 4-5 milioni. Per l’attacco, si riavvicina Boulaye Dia (25), franco-senegalese del Villarreal, dopo la chiusura dello Strasburgo per Habib Diallo (27).