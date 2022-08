Scatto Salernitana: tutto fatto per Dia

SALERNO - La Salernitana, ufficializzato Maggiore, ha praticamente raggiunto l'accordo col Villarreal per Dia: prestito oneroso a 1 milione con diritto a 12, attese le firme in giornata. Non solo visto che i granata puntano anche un altro attaccante e un centrale di difesa. In avanti l'idea è Dovbyk del Dnipro-1 cui la Salernitana propone il prestito, con obbligo di riscatto in caso di permanenza nella massima serie. E poi, se la Salernitana riuscirà a sfoltire qualche esubero (Veseli e Mantovani possibili partenti), potrebbe andare alla ricerca di un difensore centrale. L'intesa con Mazzocchi, con prolungamento fino al 2026 è arrivata, ma la Salernitana ora registra il pienone a destra: oltre all'ex Venezia, Candreva, Sambia e Kechrida.