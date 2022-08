Salernitana, radar accesi su Batshuayi e Dovbyk

SALERNO - Salernitana tra campo e mercato. La squadra prepara il match con la Sampdoria, la società prova a mettere a segno gli ultimi colpi per rinforzare l’organico. Il primo in ordine temporale dovrebbe essere quello di Flavius Daniliuc (21), centrale destro del Nizza, ieri sera impegnato (partendo dalla panchina) nella gara di ritorno dei play off di Conference League contro il Maccabi Tel Aviv al Grand Stade de Nice. L’operazione è praticamente chiusa: 5 milioni al club francese e quadriennale al giocatore. Il Nizza vorrebbe trattenerlo anche per la prossima gara interna di Ligue 1 contro l’Olympique Marsiglia, ma la Salernitana spera di averlo già tra oggi e domani a Salerno. Tempi diversi, invece, per l’attaccante, di cui diremo dopo. Ma i nomi sondati sono due: Michy Batshuayi (28) del Chelsea e Artem Dovbyk (25) del Dnipro-1.

Con la Samp gara da vincere

Intanto, la Salernitana si concentra sul match di dopodomani con la Sampdoria. Nicola deve rinunciare a Bohinen e Radovanovic e quindi ha un problema a centrocampo. Il tecnico piemontese dovrà affidare il ruolo di play ad uno tra Maggiore, Lassana Coulibaly e Vilhena. A meno che non cambi modulo con un una mediana a quattro ed il rifinitore alle spalle delle due punte. In quest’ultimo caso i due mediani sarebbero Maggiore e Lassana, il rifinitore potrebbe essere Vilhena ma anche Candreva. Dipenderà, peraltro, anche dalla scelta sui quinti: Bradaric non starebbe ancora al meglio della condizione e quindi Mazzocchi dovrebbe giocare ancora a sinistra, con Candreva dalla parte opposta. In caso contrario, Candreva potrebbe fare il trequartista. In attacco, Dia e Bonazzoli.

Batshuayi e Dovbyk sul filo di lana

Tornando al mercato, a proposito di attacco l’ultimo rinforzo dovrebbe arrivare nelle ore conclusive del calciomercato. Per quanto riguarda Batshuayi, che lo scorso anno ha segnato 14 gol in 33 partite col Besiktas e che va in scadenza col Chelsea, la Salernitana ha contattato il club inglese con il quale avrebbe un accordo di massima e attende l’ok del giocatore, tentato anche da altre società della Premier League tra cui l’Everton. Dovbyk ha giocato ieri sera per intero la gara di ritorno dei preliminari di Europa League, perdendo 3-0 in trasferta contro i ciprioti dell'AEK Larnaca. Ucraini eliminati. Stessa sorte era toccata anche alla Dinamo Kiev, fuori dai preliminari di Champions e che pure segue con interesse il giocatore. Per il centrocampo piacciono Volpato (18) della Roma, Da Riva (21) dell’Atalanta e Salvatore Esposito (21) della Spal.