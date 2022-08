Salernitana, in arrivo Daniliuc

Le opzioni offensive

Lunedì, invece, la Salernitana deciderà per l’attaccante. I nomi sondati sono diversi. A cominciare da Michy Batshuayi (28) del Chelsea e Artem Dovbyk (25) del Dnipro-1. Ma De Sanctis non ha mollato Krzysztof Pi?tek (27), nel mirino anche del Torino (Juric lo ha allenato al Genoa) e del Galatasaray. Una cosa è certa: all’Hertha Berlino l’ex Fiorentina non ha spazio e vorrebbe tornare in Italia. Capitolo Batshuayi. La concorrenza è forte: Everton e Fulham in Premier League, poi lo Standard Liegi. L’attaccante belga di origine congolese lo scorso anno ha segnato 14 gol col Besiktas ed avrebbe aperto ad un suo trasferimento a Salerno. Al Chelsea guadagna 5,5 milioni a stagione, ma i Blues hanno sempre partecipato all’ingaggio in caso di prestito, che stavolta, però, dovrà prevedere l’obbligo di riscatto in caso di salvezza. Su Dovbyk è forte anche il Torino, che lo ha fatto seguire nella gara dei preliminari di Europa League a Larnaca, a Cipro. Il Dnipro vuole 12 milioni. Tra gli attaccanti sondati dalla Salernitana c’è anche Juanmi Latasa (21) del Real Madrid, che tuttavia sarebbe vicino al Getafe.