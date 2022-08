SALERNO - "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il NK Istra 1961 per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del centrocampista classe ’98 Reda Boultam". Con questa nota, la Salernitana ha ufficializzato la cessione in prestito all'Istra del centrocampista Boultam, che giocherà nel massimo campionato croato.