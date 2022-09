SALERNO - Altro colpo per l'attacco della Salernitana. Il club granata ha ufficializzato l'arrivo di Krzysztof Piatek dall'Hertha Berlino. Ecco il comunicato ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hertha Berlino per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’95 Krzysztof Piatek. Il calciatore indosserà la maglia numero 99".