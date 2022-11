Salernitana, scatto per Nuytinck. Bonazzoli in uscita

Scatto della Salernitana per Bram Nuytinck (32), centrale dell’Udinese in scadenza di contratto. L’ex Anderlecht, classe 90’, piace anche al Monza, ma il club di Danilo Iervolino ha presentato una proposta importante che potrebbe sbaragliare la concorrenza. Di certo, l’eventuale arrivo dell’olandese di piede sinistro non esclude quello di Federico Ceccherini (30) del Verona, possibile protagonista di uno scambio con Federico Bonazzoli, e già con Davide Nicola (49) a Livorno e Crotone. Prima di chiarire la strategia sui rinforzi in difesa, la Salernitana dovrà decidere il futuro di Norbert Gyomber (30) che è in scadenza di contratto e in attesa di una chiamata per il rinnovo. Lo slovacco, dal rendimento sempre elevato, è stato uno dei punti fermi di Nicola fin quando non si è infortunato contro la Lazio. Sta lavorando sodo, è guarito dal problema muscolare e sarà pronto per la ripresa del campionato. Ha richieste in Italia e dall’estero, ma la sua priorità non cambia ed è quella di restare in granata. Non solo. Per rimpiazzare l’infortunato Pasquale Mazzocchi (27), che rientrerà a febbraio, la Salernitana sta trattando con l’Atalanta il ritorno di Nadir Zortea (23) e quello di Matteo Ruggeri (20), entrambi assistiti da Tullio Tinti, che è anche l’agente di Federico Bonazzoli (25).