Calciomercato Salernitana, è fatta per il portiere messicano Ochoa

SALERNO - In arrivo un colpo di mercato per la Salernitana: i granata hanno chiuso con il portiere messicano Guillermo Ochoa, reduce dal Mondiale in Qatar con la propria nazionale. In Qatar Ochoa ha ben figurato tra i pali del Messico, parando anche un calcio di rigore a Lewandowski) il portiere è atteso giovedì a Salerno. Il contratto con il CF America di Ochoa, classe 1985, terminerà il prossimo 31 dicembre: da allora potrà vestire la maglia granata e firmerà un contratto con la Salernitana fino al 2023.