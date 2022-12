Salernitana, è arrivato Ochoa: attesa la firma sul contratto di 6 mesi

NAPOLI - La Salernitana è pronta ad accogliere il suo nuovo portiere. Il 37enne messicano Guillermo "Memo" Ochoa, dopo aver salutato il Club America, è sbarcato a Capodichino. Oggi il portiere, che ha disputato cinque mondiali di cui gli ultimi tre da titolare, firmerà un contratto di 6 mesi con il club di Iervolino con ingaggio di 450 mila euro. Per Ochoa potrà scattare il rinnovo automatico per due anni alla dodicesima presenza con i granata. Previsto per domani il primo allenamento con i nuovi compagni.