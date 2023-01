Salernitana, ufficiale: preso l'ex Udinese Troost-Ekong

SALERNO - Tramite una nota ufficiale apparsa sul proprio sito web, la Salernitana ha annunciato "di aver raggiunto l’accordo con il Watford F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del difensore classe ’93 William Troost-Ekong". Il calciatore, a quanto si apprende dalla nota del club granata, "indosserà la maglia numero 15". Olandese naturalizzato nigeriano, dopo le esperienze nel settore giovanile del Tottenham e quelle in Olanda, Belgio e Turchia, è approdato in Italia nell'estate 2018, all'Udinese, con la quale ha militato per due stagioni prima di essere ceduto al Watford nel settembre 2020.