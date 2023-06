Salernitana, il sogno è Miretti. C'è Souza per Sousa

SALERNO - Sousa vuole un palleggiatore a centrocampo. Il sogno è Fabio Miretti (19) della Juve , nel mirino anche del Genoa. La strategia di Morgan De Sanctis non cambia: si discute per giovani talenti da prendere in prestito con diritto di riscatto. Il casting per la linea mediana è iniziato. In lizza ci sono anche Simon Sohm (22) del Parma , ieri impegnato con la Svizzera contro gli azzurrini; Matteo Prati (19) della Spal (ma anche qui bisogna battere la concorrenza di Sassuolo e Cagliari); e Marco Brescianini (23) del Milan , la scorsa stagione al Cosenza. Diverso da questi profili è quello di Toma Basic (26) della Lazio , ma l’ostacolo è l’ingaggio oneroso.

Salernitana, si lavora in attacco

Per l’attacco si ragiona su un reparto senza Dia (ipotesi molto probabile) e con Dia. Il senegalese sta recuperando dall’infortunio, al massimo si aggregherà ai compagni per la seconda settimana del ritiro a Rivisondoli. Ma sembra destinato a lasciare la Salernitana. Al presidente Iervolino piace M’Bala Nzola (26) dello Spezia, De Sanctis chiede il prestito con riscatto dell’attaccante angolano. Con il Milan si continua a ragionare per Lorenzo Colombo (21), ieri sera in campo con l’Under 21. Il club campano spinge con la Lazio per lo scambio Bonazzoli-Cancellieri, ma sul versante biancoceleste non sono convinti. Dia a parte, De Sanctis ha in organico (compresi quelli che rientrano dai prestiti) 5 attaccanti, che pesano 13 milioni lordi all’anno: Simy (31), Mikael (24), Bonazzoli (26), Botheim (23) e Valencia (23). Quasi tutti da sistemare altrove.

Salernitana, il vice Ochoa

Il titolare tra i pali granata è ovviamente Memo Ochoa, il cui contratto è stato rinnovato per un altro anno. Due settimane fa il direttore sportivo De Sanctis è stato chiaro: «La Salernitana non può avere due titolari nel ruolo in una logica di composizione della rosa». Chiaro il riferimento a Luigi Sepe (32), legato alla società granata fino al 2026. Con il Frosinone è stato avviato un ragionamento, ma Sepe intende restare a Salerno. L’ex Parma ha giocato una sola partita con Sousa, quella dell’esordio del tecnico portoghese sulla panchina granata contro la Lazio. Poi il titolare è stato sempre Ochoa, artefice di prestazioni straordinarie e uomo spogliatoio. La Salernitana si guarda ovviamente intorno per il ruolo di vice Ochoa. Piace il brasiliano Hugo Souza (24) del Flamengo. Paulo Sousa lo conosce bene per averlo avuto alle sue dipendenze nei sei mesi sulla panchina del club sudamericano. Souza, che ha collezionato 46 presenze nella serie A brasiliana, è legato al Flamengo fino al 2025 e piace anche a Sporting Braga ed Estoril.