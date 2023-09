Bufera Salernitana, Dia non convocato per Lecce: il motivo

SALERNO - Scoppia il caso Dia nella Salernitana alla vigilia della trasferta sul campo del Lecce, dove l'attaccante non farà parte del gruppo a disposizione del tecnico Paulo Sousa. "Non è stato convocato - ha spiegato il direttore sportivo granata Morgan De Sanctis - perché in queste ultime 48 ore per atteggiamenti e comportamenti non hanno dato l’idea alla società e al mister di poter affrontare una gara importante come quella di Lecce".